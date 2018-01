Seryjny włamywacz w rękach policjantów Data publikacji 20.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza. Funkcjonariusze ustalili do tej pory, że podejrzany ma na swoim koncie, co najmniej 22 tego typu czyny. Sprawca włamywał się m.in. do altan ogrodowych, domków jednorodzinnych i mieszkania skąd zabierał cenne przedmioty. Policjanci odzyskali już znaczną część zrabowanych rzeczy. Mężczyźnie może teraz grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji V w Wałbrzychu oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej zatrzymali 29-letniego wałbrzyszanina podejrzanego o liczne kradzieże i kradzieże z włamaniami na terenie miasta oraz powiatu.

Prowadząc czynności operacyjne i analizując informacje zawarte w zgłoszeniach dotyczących kradzieży, wałbrzyscy policjanci wytypowali mężczyznę podejrzewanego o te czyny. Okazał się nim 29-letni wałbrzyszanin, który swój proceder prowadził na terenie Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju.

Funkcjonariusze potwierdzili, że młody mężczyzna ma na swoim koncie szereg przestępstw przeciwko mieniu. Wśród nich było m.in. 15 kradzieży z włamaniami do altan ogrodowych, 3 kradzieże z włamaniami do domków jednorodzinnych, kradzież mieszkaniowa, 2 kradzieże z włamaniem przy użyciu karty bankomatowej, kradzież z włamaniem do garażu.

Policjanci w trakcie sprawdzania miejsca zamieszkania podejrzanego odzyskali przedmioty pochodzące z przestępstw o łącznej wartości 8 tys. złotych. Zabezpieczono m.in. pierścionek z białego złota z brylantem, wzmacniacz, radiomagnetofon, laptop, telewizor i dwa telefony komórkowe.

Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa. Teraz może mu grozić nawet do lat 10 pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/ ar)