Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Data publikacji 22.01.2018 Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP w Łodzi zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 86-letniej kobiety. Zatrzymanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

19 stycznia 2016 r. około godziny 16, funkcjonariusze Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Łodzi, wezwani zostali na interwencję do mieszkania przy ul. Wierzbowej. Z informacji, jakie przekazane zostały mundurowym przez zgłaszającego, wynikało że na miejscu mogło dojść do zabójstwa jego 86-letniej babci. Kobieta wynajmowała lokal mieszkalny, którego jeden pokój został udostępniony przez właściciela mieszkania 34-letniemu mężczyźnie, pochodzącemu z Pomorza. Ponieważ pokrzywdzona nie odbierała od kilku godzin telefonu od wnuczka, ten postanowił sprawdzić co się stało. Po wejściu do pokoju babci, zauważył świeże ślady krwi na podłodze i współlokatora, którego spakowana torba znajdowała się już na klatce schodowej. Ponieważ babci nigdzie nie było, a obecny w mieszkaniu mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić co się stało, na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie 86-latki ujawniając jej zwłoki w kanapie. 34-latek został zatrzymany. Usłyszał on zarzut zabójstwa.

Mężczyźnie, który był wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu grozi teraz kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / mw)