Areszt dla matki i jej partnera za znęcanie się nad 4-latkiem Data publikacji 22.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Podczas interwencji policjanci zauważyli na ciele 4-latka ślady mogące świadczyć o stosowaniu względem niego przemocy. Chłopiec trafił do szpitala, a następnie do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 27-letnia matka chłopca i jej 22-letni konkubent decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

W piątek (19.01.18) włocławscy policjanci pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie mogła przebywać 27-letnia bydgoszczanka wraz ze swoim 4-letnim synem, których zaginięcie zgłosiła wcześniej matka kobiety. Funkcjonariusze zastali na miejscu dziecko, jego matkę i jej partnera, 22-letniego włocławianina.

Podczas interwencji policjanci zauważyli na ciele dziecka ślady, które mogły świadczyć o stosowaniu względem niego przemocy. W związku z powyższym wezwali na miejsce pogotowie, które przewiozło chłopca do szpitala. Na szczęście nie wymagał on hospitalizacji i trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Matka chłopca i jej konkubent zostali zatrzymani przez policjantów do wyjaśnienia. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że byli trzeźwi.

Wczoraj (21.01.18) policjanci doprowadzili parę do prokuratury, gdzie oboje usłyszeli zarzut znęcania się na 4-latkiem. Dzisiaj natomiast (22.01.18) na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował ich tymczasowo na 3 miesiące.

Za znęcanie się nad małoletnim grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.