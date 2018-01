42 zarzutów dla oszustek zatrzymanych przez lubińskich policjantów Data publikacji 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubińskiej komendy zatrzymali dwie kobiety w wieku 44 i 53 lat. Jak ustalili funkcjonariusze podejrzane, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sporządzały fikcyjne umowy pożyczek gotówkowych. Pieniądze jednak nie trafiały do osób wymienionych w umowach, a do „kieszeni” zatrzymanych. Kobiety usłyszały już 42 zarzuty przestępstwa oszustwa. Do chwili zatrzymania zdołały one wyłudzić kwotę nie mniejszą niż 100 tys. złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w wyniku własnych ustaleń i pracy operacyjnej zatrzymali 2 kobiety, podejrzane o wyłudzanie pieniędzy, poprzez zawieranie fikcyjnych umów o pożyczki gotówkowe. Czynności przeprowadzone przez policjantów potwierdziły, iż kobiety, posiadając pełnomocnictwo do zawierania umów o pożyczki gotówkowe, sporządzały fikcyjne umowy. Posługiwały się danymi klientów, którzy w przeszłości zaciągali legalne pożyczki, a następnie podrabiały podpisy tych osób. Łącznie straty oszacowano na kwotę blisko 100 tys. złotych. Zatrzymane to mieszkanki powiatu głogowskiego w wieku 44 i 53 lat. Kobiety usłyszały już 42 zarzuty.

Na poczet przyszłych zobowiązań i kar zabezpieczono majątek zatrzymanych, jak również zastosowano konfiskatę rozszerzoną o majątek członków rodziny o wartości powyżej 87 tys. złotych.

Policjanci pracujący nad tą sprawą nie wykluczają, że tych czynów podejrzane mają na swoim koncie znacznie więcej. Zatrzymanym grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)