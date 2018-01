Płoccy policjanci przechwycili amfetaminę o wartości ponad 50 tys. złotych Data publikacji 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ponad kilogram amfetaminy nie trafi na narkotykowy rynek. Płoccy policjanci przechwycili przewożone narkotyki, których wartość rynkowa to ponad 50 tys. złotych. Funkcjonariusze zatrzymali też dwóch mężczyzn w wieku 27 i 34 lat, którzy najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu płockiej komendy ustalili, że dwóch mężczyzn może przewozić znaczne ilości narkotyków. Ich informacje potwierdziły się. Mężczyźni zostali zatrzymani do kontroli drogowej w Dobrzykowie. Jechali dwoma samochodami, starszy z nich pilotował młodszego. Samochodami podróżował 27 i 34-latek, obydwaj są mieszkańcami Płocka.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, którzy posiadają psa do poszukiwań narkotyków, przeszukali pojazdy, którymi poruszali się mężczyźni. W samochodzie młodszego pies zareagował na papierową torebkę. Po sprawdzeniu okazało się, że w pakunku znajduje się biały proszek. Tester użyty do badania tej substancji wykazał, że jest to najprawdopodobniej amfetamina. Po sprawdzeniu waga narkotyku wyniosła ponad 1 kg. Wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota ponad 50 tys. złotych.

Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu.

Zatrzymani zostali już przesłuchani przez prokuratora. Usłyszeli już zarzuty handlu środkami odurzającymi. Prokurator po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzn tymczasowego aresztu. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Gostyninie przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających 27 i 34-latkowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

