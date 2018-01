Zostań jednym z nas - być może to właśnie na ciebie czekamy! Data publikacji 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Łódzki Garnizon Policji liczy 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6015 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 205 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2018 zaplanowano dobór kolejnych 405 w sześciu naborach: 20 marca – 70 funkcjonariuszy, 16 kwietnia - 30, 2 lipca - 70, 24 września - 120, 7 listopada - 30 oraz 27 grudnia 2018 roku - 85. W ramach kampanii związanej z naborem do służby i promowaniem pozytywnego wizerunku formacji podczas odprawy rocznej zainaugurowano spot filmowy łódzkiej Policji

Głównym założeniem projektu było pokazanie odbiorcom, że formacja jaką jest Policja stawia przede wszystkim na ludzi. Spot pokazuje policjantów w trakcie różnych prywatnych zajęć, realizujących zainteresowania, hobby. Pokazujemy także te same osoby zaangażowane w codzienne obowiązki służbowe.

Wybór bohaterów spotu nie był przypadkowy. To policjanci z woj. łódzkiego z różnych komend i wydziałów. To funkcjonariusze, z którymi przeciętny mieszkaniec regionu może mieć bezpośredni kontakt na co dzień. Nie bez znaczenia były też prywatne zainteresowania policjantów promujących zawód jaki wykonują. Chcieliśmy zwrócić uwagę odbiorców na to jak różne cechy może posiadać przyszły policjant.

Mamy, więc policjanta, którego fascynuje wędkarstwo - cechy to oczywiście spokój, opanowanie, cierpliwość (w służbie instruktor strzelań policyjnych KMP w Łodzi) Pokazana jest mistrzyni świata w Taekwon-do ITF – cechy to doskonale wysportowana osoba, promująca zdrowy styl życia (zajmuje się profilaktyką w KPP w Tomaszowie Mazowieckim). Kolejny bohater spotu to policjant, który pielęgnuje wielopokoleniową rodzinną tradycję jaką jest pszczelarstwo - cechy konsekwencja i odpowiedzialność (na co dzień dzielnicowy w KMP w Piotrkowie Trybunalskim). Na koniec pojawia się policjantka, która prywatnie trenuje jeździectwo. W KMP w Łodzi jest przewodnikiem psa służbowego KARO– cecha jaką ją charakteryzuje to przede wszystkim empatia. („…Ktoś kto kocha zwierzęta kocha również i ludzi…”)

Spot będzie emitowany m.in. w TVP Łódź oraz na stronach internetowych policji woj. łódzkiego i współpracujących z nią instytucji.

(KWP w Łodzi / kp)