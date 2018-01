Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – skuteczne narzędzie w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu Data publikacji 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Od blisko półtora roku w województwie lubuskim działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz samorządowcy debatowali w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim nad wpływem tego narzędzia na bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Narzędzia chętnie wykorzystywanego przez samych Lubuszan, a jednocześnie pomocnego dla policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu.

We wtorek (23 stycznia) do Lubuski Urząd Wojewódzki był miejscem spotkania policjantów, przedstawicieli służb mundurowych oraz władz samorządowych. Punktualnie o godzinie 11 rozpoczęła się Debata Społeczna: „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”, której organizatorem był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. – insp. Jarosław Janiak. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowego funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i jej szerszego rozpowszechniania. To instrument, który służy do analizy aktualnych zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. Dane pochodzące z Mapy oraz wnioski z debaty są wykorzystywane do jeszcze lepszego rozmieszczenia policyjnych patroli. Mieszkańcy województwa lubuskiego od 9 września 2016 roku zaznaczyli 16 tysięcy punktów zagrożonych. 49,67% interwencji jest przez policyjne patrole potwierdzane. To czwarty wynik w kraju świadczący o skutecznej pracy policjantów. Wysoki wskaźnik pokazuje także, że Lubuszanie chcą mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

Ponadto debata miała na celu dalszą popularyzację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez przekazanie informacji o dostępności mapy w mobilnej aplikacji Geoportal Mobile oraz wskazanie jej nowych funkcjonalności. W samej aplikacji umieszczona została ankieta skierowana do jej użytkowników. Wypełnienie anonimowo tej ankiety pozwoli, w przyszłości, na dokonanie takich zmian w aplikacji, które zadowolą przede wszystkim użytkowników zewnętrznych aplikacji.

Źródło: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

foto:video: sierż. szt. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.