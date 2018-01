Policjanci uratowali życie młodemu mężczyźnie Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego komendy w Ostrowi Mazowieckiej po otrzymaniu zgłoszeniu o leżącym nieprzytomnym mężczyźnie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Prawidłowo ocenili stan mężczyzny i rozpoczęli resuscytację. Dzięki profesjonalizmowi policjantów, mężczyźnie uratowano życie.

W niedzielę po południu dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym. Sytuacja była poważna, ponieważ temperatura na zewnątrz wynosiła prawie -5 °C. Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrol prewencji. Policjanci znaleźli nieprzytomnego mężczyznę opartego o barierkę. Funkcjonariusze sprawdzili czynności życiowe mężczyzny. Nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. W tej sytuacji policjanci podejrzewali zatrzymanie krążenia. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Policjanci prowadzili akcję ratunkową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Załoga karetki pogotowia była pod ogromnym wrażeniem umiejętności policjantów w zakresie prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kierownik pogotowia przekazał pismo na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej, w którym podziękował za profesjonalizm oraz odwagę jaką wykazali się policjanci podczas niedzielnej interwencji.

Ostrowscy policjanci systematycznie szkolą się z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych, dzięki temu potrafią skutecznie podejmować działania prowadzące do ratowania ludzkiego życia. Zapewne w takich sytuacjach znaczenie ma nie tylko doświadczenie i zachowanie „zimnej krwi” interweniujących, ale również wiedza i umiejętności funkcjonariuszy, którzy dwa razy w roku przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Takie dokształcanie w tej jakże ważnej kwestii odbywa się w każdej jednostce Policji i jest prowadzone przez wykwalifikowanych policyjnych ratowników medycznych.

(KWP zs. w Radomiu / kp)