Policjanci uratowali osobę, która próbowała odebrać sobie życie Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej interwencji policjantów z powiatu dzierżoniowskiego uratowany został młody mężczyzna, który usiłował odebrać sobie życie. Funkcjonariusze niemal w ostatniej chwili odcięli go i przeprowadzając reanimację przywrócili jego funkcje życiowe. Poszkodowany jest już pod opieką lekarzy.

Bielawscy policjanci zostali powiadomieni o młodym mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. Natychmiast udali się do jego miejsca zamieszkania. Gdy weszli do środka, zobaczyli wiszącą osobę. Niezwłocznie odcięli poszkodowanego i rozpoczęli akcję reanimacyjną, wzywając jednocześnie karetkę pogotowia. Mężczyzna był nieprzytomny ale oddychał. Po chwili zaczął odzyskiwać przytomność, jednak nie wiedział co się z nim stało.

W tym czasie w pomieszczeniu znajdował się pies, który ruszył na pomoc swojemu właścicielowi. Dzielny obrońca złapał za nogawkę spodni jednego z funkcjonariuszy, próbując ratować swojego pana. Jednak głośne krzykniecie funkcjonariusza odstraszyło zwierzę, a policjanci kontynuowali udzielanie pomocy poszkodowanemu.

Funkcjonariusze przekazali 24-latka przybyłym na miejsce ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. Obecnie poszkodowany wraca do zdrowia. Tylko dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów mieszkaniec Bielawy żyje.

(KWP we Wrocławiu / mw)