KWP: Policjant i sportowiec w jednym. Łączy pasję z pracą i zdobywa tytuły Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Służba w policji to wielka odpowiedzialność oraz wymagająca poświęceń praca na rzecz bezpieczeństwa innych osób. To także okazja do rozwijania swoich umiejętności, a także wykorzystywania w pracy tych już wcześniej zdobytych. Tak jak robi to sierż. szt. Arkadiusz Prusik – służbowo policjant kierujący radiowozem w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, a prywatnie miłośnik sportów motorowych i wicemistrz regionu w swojej kategorii.

W miniony piątek (19.01.2018) w Olsztynie odbyła się Uroczysta Gala Podsumowująca Sezon 2017 w Sportach Motorowych. W imieniu organizatorów gości powitał mł. insp. Robert Zalewski Wiceprezes ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Olsztynie, a jednocześnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Jak podkreślił mł. insp. Robert Zalewski:

„Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Olsztynie oraz policjanci z Warmii i Mazur od wielu lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Większość zawodów organizowanych przez PZM jest opiniowana przez nas. Wspólnie realizowaliśmy także finał krajowy 40. Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, jaki odbył się w Nidzicy w czerwcu zeszłego roku”

W tym roku Zarząd Okręgowy PZM w Olsztynie dziękując policjantom za dotychczasową współpracę, przygotował pamiątkową statuetkę, która trafiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele polskiego parlamentu, samorządowcy, reprezentanci Polskiego Związku Motorowego oraz przedstawicieli grupy sponsorów wspierających sport motorowy na Warmii i Mazurach. Zawodnicy, przedstawiciele i działacze klubów otrzymali okolicznościowe nagrody za szczególne osiągnięcia w minionym sezonie

Podczas uroczystej gali nagrodzony został także sierż. szt. Arkadiusz Prusik, który od 2008 r. jest funkcjonariuszem Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Oczywiście w trakcie służby najczęściej siedzi za kierownicą radiowozu. Motoryzacja i sport motorowy to jego hobby i bardzo ważna część jego życia.

Jako zawodnik Lubawskiego Klubu Rajdowego zdobywa doświadczenie oraz umiejętności, które potem wykorzystuje, gdy jest to konieczne, podczas pełnienia służby. W 2017 r. Polski Związek Motorowy przygotował imprezy, na których olsztyński policjant mierzył się z wieloma zawodnikami na trudnych do pokonania trasach. Miały one różne specyfikacje: szutrowe, asfaltowe, a nawet (z uwagi na pogodę ) błotne.

Sportowiec i policjant w jednym, podczas gali podsumowującej sezon 2017 został nagrodzony za zdobycie tytułu "II Wicemistrza Mistrzostw Warmii i Mazur w klasie K2" .

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #1

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #2

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #3



(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #4

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #5

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #6



(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #7

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #8

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #9



(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #10

(fot. archiwum prywatne, A. Prusik, pzm.pl) #11



Jak mówi sierż. szt. Arkadiusz Prusik:

„Klasa, do której jestem przydzielony wynika z obowiązujących przepisów Polskiego Związku Motorowego, które są ściśle przestrzegane. Samochody przed każdymi zawodami są skrupulatnie sprawdzane przez licencjonowanych sędziów PZM, którzy sporządzają stosowną dokumentację. To wyróżnienie to dla mnie bardzo ważna sprawa, podsumowująca ciężka pracę, dobre przygotowanie auta oraz pomoc najbliższych, która zaowocowała zdobyciem tego tytułu. Zbliża się kolejny sezon. Będę się starał osiągnąć tytuł mistrza swojej klasy. Tego bardzo sobie życzę.”

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

(tm)