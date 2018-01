Kierowca pod silnym działaniem narkotyków - pościg i skuteczne zatrzymanie Data publikacji 25.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki skoordynowanej i skutecznej pracy policjantów ze Strzelec Krajeńskich i Gorzowa Wlkp. w porę przerwano skrajnie niebezpieczną jazdę młodego kierowcy, która mogła doprowadzić do tragedii. 25-latek jechał całą szerokością jezdni, mimo że panowała noc wyłączał światła i nie zatrzymywał się do kontroli. Aby go wydostać z samochodu, policjanci byli zmuszeni do wybicia szyby, bo jak się okazało znajdował się pod tak silnym działaniem narkotyków, że nie potrafił sam opuścić samochodu.

W środę (24 stycznia) około godziny 4:30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego trafiła informacja o kierowcy skody, który może znajdować się pod silnym działaniem alkoholu lub narkotyków. Informację przekazał inny kierowca, który jechał w tym czasie drogą krajową nr 22 w kierunku Strzelec Krajeńskich. Zgłoszenie o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy skody zostało następnie przekazane do dyżurnego strzeleckiej komendy. Ten błyskawicznie skierował patrol, który szybko namierzył wskazaną w zgłoszeniu skodę. Było, to możliwe dzięki czujności jednego z kierowców, z którym dyżurny był w ciągłym kontakcie. Próba zatrzymania nie przyniosła jednak rezultatu, kierowca skody pomimo wydawania sygnałów nie zatrzymał się do kontroli i próbując uniknąć odpowiedzialności uciekał krajową 22 w kierunku Gorzowa Wlkp. Informacja o uciekającym kierowcy skody została przekazana również do dyżurnego gorzowskiej komendy, który skierował na drogę K-22 podległe patrole. Sytuacja była bardzo poważna, bo nieodpowiedzialny mężczyzna za kierownica skody zjeżdżał na przeciwny pas ruchu, wyłączał światła, gwałtownie zwalniał i przyspieszał. Profesjonalnie przeprowadzone działania policjantów ze Strzelec Krajeńskich i Gorzowa Wlkp. doprowadziły do jego zatrzymania w miejscowości Różanki /powiat gorzowski/. Przy próbie wylegitymowania mężczyzny, który siedział za kierownicą okazało się, że jakikolwiek kontakt jest z nim bardzo utrudniony. Policjanci, aby go wydostać zmuszeni byli do wybicia szyby. W samochodzie mundurowi zabezpieczyli narkotyki. Okazało się, że kierowca, który nie zatrzymywał się do kontroli, to 25-latek, mieszkaniec województwa pomorskiego, a jego zachowanie na drodze było spowodowane faktem, że znajdował się pod działaniem narkotyków. Jak było to silnie działanie świadczy fakt, że nie potrafił ustać na nogach, czy wypowiedzieć logicznie kilku słów. Po doprowadzeniu do komendy wykonanie jakichkolwiek czynności z 25-latkiem było bardzo utrudnione. Mężczyzna niebawem usłyszy zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, posiadaniem narkotyków i jazdę pod ich wpływem.

Tym razem, dzięki czujności jednego z kierowców, szybkiemu przepływowi informacji oraz skutecznej i skoordynowanej pracy policjantów udało się w porę przerwać niebezpieczna jazdę nieodpowiedzialnego kierowcy i w ten sposób zapobiec tragedii.

