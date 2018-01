Przemycili ponad 39 kilogramów narkotyków w ciągu jednego roku Data publikacji 26.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne osoby trudniące się przemytem i sprzedażą narkotyków. W okresie jednego roku podejrzani przemycili do kraju znaczne ilości MDMA, marihuany i kokainy. Wśród zatrzymanych znajduje się lider grupy, któremu prokurator postawił zarzut między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

W sierpniu 2017 roku policjanci z bydgoskiego Zarządu CBŚP w jednym z hoteli na terenie powiatu mogileńskiego zatrzymali 44-latka. W pokoju, który zajmował, funkcjonariusze odkryli 2 kg MDMA. Dalsze czynności wykonywane w tej sprawie wykazały, że narkotyk ten został przywieziony z Niemiec, a następnie miał być sprzedany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Systematyczna i wnikliwa praca śledczych doprowadziła do ustalenia osób zamieszanych w ten proceder, w tym 36 letniego organizatora, mieszkańca powiatu mogileńskiego. Działania podjęte przez funkcjonariuszy pozwoliły w styczniu 2018 roku zatrzymać osoby zajmujące się dystrybucją narkotyków, a prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy postawił sześciu osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto 36-letni Jacek W. usłyszał zarzut kierowania tą grupą.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował w stosunku do trzech mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Członkowie grupy od lata 2016 roku do połowy 2017 roku przemycili z terenu Niemiec do Polski oraz Wielkiej Brytanii co najmniej 36 kg marihuany, 2 kg MDMA oraz ponad 1 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość narkotyków wyniosła ponad 1,7 miliona złotych.

Za przemyt środków odurzających bądź substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności na czas nie mniejszy niż 3 lata.