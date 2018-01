Uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie Data publikacji 26.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Błyskawiczna i skuteczna interwencja funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich pozwoliła zapobiec tragedii, do której mogło dojść, podczas próby odebrania sobie życia przez pewnego mężczyznę. 50-latek chciał popełnić samobójstwo skacząc z balkonu na drugim piętrze. Na szczęście policjanci w ostatniej chwili zdążyli chwycić zdesperowanego mężczyznę i ściągnąć go z barierki do wnętrza mieszkania. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

3 stycznia 2018 r. około godz. 14.00 mieszkanka Ząbkowic Śląskich zgłosiła telefonicznie, że jej 50-letni syn będący w stanie nietrzeźwości pomimo próśb nie chce wyjść z mieszkania. Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy pod wskazanym adresem usłyszeli krzyki kobiety „nie rób tego”, „nie skacz proszę”. Po wejściu do mieszkania zgłaszająca interwencję wskazała im mężczyznę usiłującego przejść przez barierkę balkonu. Policjanci natychmiast podbiegli do niego i przy użyciu siły ściągnęli desperata z barierki na posadzkę, a następnie wprowadzili do mieszkania.

Po sprawdzeniu okazało się, że pokrzywdzony jest nietrzeźwy. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego.

(KWP we Wrocławiu)