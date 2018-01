Policjanci odzyskali skradzione auto Data publikacji 28.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi odzyskali skradziony pojazd KIA Sorento. Auto warte blisko 70 tysięcy złotych odnalezione zostało w Zgierzu. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukryć auto w prywatnym garażu.

Samochód marki KIA Sorento o wartości blisko 70000 zł skradziony został 24 stycznia 2018 roku z parkingu przyblokowego na osiedlu Retkinia. Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu policjanci przystąpili do pracy. Dzięki znajomości środowiska przestępczego i analizie zebranych materialów 26 stycznia około 4.00 nad ranem policjanci odnaleźli skradzione auto w Zgierzu. Kryminalni zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn próbujacych ukryć samochód w prywatnym garażu. Łodzianie w wieku 28 i 36 lat nie byli w stanie logicznie wytłumaczyć, w jaki sposób weszli w posiadanie pojazdu. Obaj mężczyźni byli wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty paserstwa, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi.

(KWP w Łodzi / dm)