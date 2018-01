Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach współpracując z jednostką policji z Chojnic zlikwidowali dziuplę samochodową, która znajdowała się na terenie prywatnej posesji w powiecie chojnickim. Podczas akcji policjanci znaleźli dwa samochody osobowe: Porsche Macan i Peugeot 508 o wartości blisko pół miliona złotych oraz części samochodowe, które najprawdopodobniej pochodzą z kradzionych innych pojazdów. Zatrzymanemu 27-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a jego 46-letniemu wspólnikowi za pomoc w ukryciu skradzionych samochodów nawet do 5 lat więzienia.

W miniony piątek (26 stycznia br.) do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił, że z parkingu przed blokiem zniknęło Porsche, które zaparkował tam w czwartek wieczór. Kryminalni z Myślenic od razu rozpoczęli akcję poszukiwania skradzionego samochodu.

Policjanci rozpytywali mieszkańców, zabezpieczali monitoring z rejonu miejsca kradzieży. Ustalili również, że samochód miał zamontowany GPS. Przy współpracy z pracownikami salonu Porsche w Katowicach uruchomiono nadajnik i samochód był możliwy do namierzenia. Okazało się, że znajduje się już w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. Kryminalni z Myślenic nawiązali kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach, wskazując kolegom miejsce gdzie może znajdować się skradziony samochód.

W piątek, w trakcie przeszukania wskazanej posesji funkcjonariusze z Chojnic znaleźli i zabezpieczyli ukryte w garażu dwa samochody osobowe: Porsche Macan i Peugeot 508 o łącznej wartości blisko pół miliona złotych. Jak się okazało, nie tylko Porsche było poszukiwane. Peugeot został skradziony w województwie wielkopolskim w powiecie wrzesińskim.

W trakcie przeprowadzonej akcji, mundurowi zatrzymali dwóch zaskoczonych mężczyzn, mieszkańców powiatu chojnickiego. Jeden z nich to właściciel pomieszczeń, gdzie ukryto skradzione samochody, a drugi z mężczyzn został zatrzymany w czasie, kiedy siedział w garażu za kierownicą jednego ze skradzionych samochodów.

Zatrzymanym mężczyznom w sobotę policjanci przedstawili zarzuty. 27-letniemu chojniczaninowi zarzucono kradzież z włamaniem (za grozi do 10 lat pozbawienia wolności). Został przewieziony do KPP Myślenice, a w niedzielę, Sąd Rejonowy w Myślenicach, na wniosek prokuratury zastosował wobec 27-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jego 46-letni kolega, usłyszał zarzut za paserstwo (za popełnienie którego grozi nawet do 5 lat więzienia) i otrzymał środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

(KWP w Krakowie / ig)