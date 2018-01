Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana. 6 osób zatrzymanych Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W wyniku wspólnej realizacji Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej ujawniono i zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Na miejscu zabezpieczono ok. 10 ton wyrobów akcyzowych oraz 4 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości blisko 7 mln złotych. Funkcjonariusze zatrzymali także 6 osób zamieszanych w organizowanie tytoniowego procederu.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze rozpracowywali grupę przestępczą działającą głównie na terenie Polski centralnej i południowej, która podejrzewana była o nielegalną działalność związaną z produkcją wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze wytypowali posesję, na której dochodziło do nielegalnej produkcji krajanki tytoniowej i papierosów.

Kilkudziesięciu funkcjonariuszy jednocześnie weszło na teren jednej z łódzkich posesji, na której ujawnili nielegalnie działającą fabrykę papierosów. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną składającą się z maszyn do wyrobu papierosów i krajanki tytoniowej oraz urządzenie do foliowania gotowych paczek papierosów.

Ogółem funkcjonariusze zarekwirowali ok. 10 ton nielegalnego tytoniu i krajanki tytoniowej oraz 4 tys. sztuk podrobionych papierosów o szacunkowej wartości blisko 7 mln złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT szacuje się na kwotę 10 mln złotych.

Funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali 6 osób w wieku od 41 do 63 lat, w tym także jednego z organizatorów przestępczego procederu. Wszyscy usłyszeli zarzuty za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalną produkcję wyrobów akcyzowych za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałej piątki mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

Zabezpieczony towar został przekazany do Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

(KGP)

foto: SG / CBŚP

