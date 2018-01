Policjanci z Izby Kujawskiej w ostatniej chwili uratowali mężczyznę Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policjanci z Izbicy Kujawskiej uratowali 44-latka, który chciał odebrać sobie życie. Mundurowi zdjęli pętlę z szyi nieprzytomnego mężczyzny, a następnie zaczęli go reanimować, przywracając mu oddech. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze kontrolowali jego funkcje życiowe.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (28 stycznia około południa w Izbicy Kujawskiej, pow. włocławski. Wówczas na telefon alarmowy zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że chce odebrać sobie życie, po czym się rozłączył. Ze zgłoszenia nie wynikało gdzie może znajdować się desperat, jednak izbiccy policjanci st. asp. Radosław Czernielewski i st. sierż. Jarosław Bączkowski, bazując na nazwisku zgłaszającego wytypowali kto to może być i niezwłocznie udali się do jego miejsca zamieszkania.

Jak się wkrótce okazało, dotarli tam dosłownie w ostatniej chwili. W jednym z pomieszczeń zastali nieprzytomnego mężczyznę z zawieszoną na szyi pętlą. Natychmiast zaczęli go ratować - odcięli go, a następnie rozpoczęli reanimację. Dzięki udzielonej przez mundurowych pomocy 44-latek odzyskał oddech i świadomość. Do czasu przyjazdu wezwanej przez policjantów karetki mężczyzna pozostawał pod opieką funkcjonariuszy, którzy kontrolowali jego funkcje życiowe.

Po raz kolejny, dzięki szybkiej pomocy policjantów, nie doszło do tragedii.

(KWP w Bydgoszczy / ig)