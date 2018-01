Łowiccy policjanci rozbili grupę przestępczą oszustów Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 14 podejrzanych, ponad 400 zarzutów i odzyskane mienie o wartości ponad 100 tysięcy złotych to efekt wielomiesięcznych działań łowickich policjantów. Dzięki dobrej współpracy z prokuraturą trzej podejrzani są już za kratkami.

Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łowickiej policji, od pewnego czasu prowadzili śledztwo związane z oszustwami na szkodę mieszkańców powiatu łowickiego. Sprawa dotyczyła oszustw z wykorzystaniem podrobionych dokumentów, które służyły do zawierania umów bankowych w celu uzyskania kredytów gotówkowych. W ten sposób sprawcy działali na szkodę osób fizycznych, a także banków i innych instytucji finansowych. Oszustom udało się w ten sposób wykorzystać ponad 100 osób. Stróże prawa docierali do kolejnych pokrzywdzonych, którzy niejednokrotnie o całej sprawie dowiadywali się właśnie od policjantów. Pokrzywdzeni pochodzą przede wszystkim z województw łódzkiego i mazowieckiego. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych to prawie 2 miliony złotych, a pojedyncze pożyczki wynosiły od 500 do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Policjanci odzyskali ponad 100 tysięcy złotych, ponadto od podejrzanych zabezpieczyli mienie o wartości 34 tysięcy złotych. Śledczy skrupulatnie analizując materiały ze śledztwa, przesłuchali wiele osób, co pozwoliło na rozpracowanie grupy przestępczej. Policjanci ustalili 14 osób trudniących się tym procederem, którym przedstawiono ponad 400 zarzutów o oszustwa, a także podrobienia i posługiwania się podrobionymi dokumentami. Podejrzani pochodzą głównie z powiatów łowickiego i sochaczewskiego. Trzech z nich decyzją sądu zostało już tymczasowo aresztowanych. Są to mężczyźni w wieku 30-44 lata, dwaj pochodzą z Łowicza, trzeci z powiatu sochaczewskiego Dwóch było już notowanych za podobne przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

(KWP w Łodzi / kp)