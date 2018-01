Wpadli z narkotykami - jeden trafił do aresztu, drugi pod dozór policji Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Najbliższe miesiące spędzi w areszcie jeden z mężczyzn, który został zatrzymany przez kryminalnych z raciborskiej komendy. Jego kompan został natomiast objęty policyjnym dozorem. 31 i 28-latek są podejrzani o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W trakcie zatrzymania starszy z nich posiadał w swoim domu amfetaminę i marihuanę, pozwalające na przygotowanie ponad 6 tys. „działek” dilerskich. Teraz zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Raciborscy kryminalni ustalili, że dwaj mieszkańcy powiatu raciborskiego mogą posiadać znaczne ilości narkotyków. W trakcie przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych w Krowiarkach, kryminalni zabezpieczyli u 31-latka marihuanę, z której można było przygotować ponad 2700 działek dilerskich oraz amfetaminę, pozwalającą na sporządzenie prawie 3400 porcji detalicznych. Ponadto śledczy ustalili, że w proceder związany z narkotykami zaangażowany był nie tylko 31-latek, ale również jego 28-letni kompan. Obecny na miejscu w trakcie akcji policji, również został on zatrzymany. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, zatrzymani usłyszeli już zarzuty i zostali doprowadzeni do prokuratury i sądu. W piątek w stosunku do 28-latka prokurator zastosował dozór policji natomiast w sobotę raciborski sąd, na wniosek śledczych, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 31-latka.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających 31 i 28-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)