Łuków: Policjanci odzyskali Land Rovera wartego 150 tys. zł Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Skradziony w sierpniu 2015 roku w Warszawie samochód marki Land Rover odzyskali łukowscy policjanci. Warte 150 tys. zł auto schowane było w garażu 68-letniej łukowianki. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta wynajęła to pomieszczenie młodym mężczyznom. Dodatkowo okazało się też, że auto ma zamontowane kradzione tablice rejestracyjne.

Wczoraj łukowscy policjanci ustalili, że w jednym z garaży w Łukowie znajduje się kradziony samochód. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili pojazd marki Land Rover skradziony w sierpniu 2015 roku w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 68-letnia właścicielka garażu wynajęła to pomieszczenie dwóm nieznanym jej młodym mężczyznom, którzy od razu wstawili Land Rovera do garażu. Policjanci ustalili też, że kobieta nie wiedziała, iż auto jest skradzione. Sprawdzając samochód, mundurowi ustalili także, że pojazd ma zamontowane kradzione tablice rejestracyjne. Policjanci już zabezpieczyli odzyskany samochód, wkrótce auto wróci do właściciela.

Teraz prowadzący postępowanie sprawdzą kto wynajął garaż od 68-letniej łukowianki, jak długo Land Rover był tam schowany i kto skradł pojazd oraz tablice rejestracyjne.

M.J.