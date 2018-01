Chciał odebrać sobie życie, uratowali go policjanci Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Kielcach uratowali życie 30-letniemu mieszkańcowi miasta, który usiłował odebrać sobie życie. Mężczyzna znajdując się na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Alei Solidarności przeszedł za bariery i groził, że skoczy na biegnącą poniżej trasę ekspresową. Będący na miejscu stróże prawa z Wydziału Kryminalnego po kilkudziesięciu minutach rozmowy nakłonili 30-latka by przeszedł z powrotem na bezpieczniejszą stronę barierki. Ostatecznie mieszkaniec miasta, któremu nie zagrażało już żadne niebezpieczeństwo, został przekazany pod opiekę lekarzy.

Wczoraj przed godzoną 21.00 kieleccy policjanci otrzymali informację, z której wynikało, że na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Alei Solidarności mężczyzna przeszedł za barierki i może usiłować odebrać sobie życie. Natychmiast w ten rejon zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Kielcach oraz strażacy. Po chwili na miejsce dotarli stróże prawa, którzy zauważyli mężczyznę stojącego nad biegnącą poniżej trasą ekspresową. Desperat zabronił komukolwiek się do siebie zbliżać i groził, że popełni samobójstwo, dlatego też droga ekspresowa w tym miejscu została zablokowana. Będący na miejscu kryminalni zaczęli rozmawiać z mężczyzną i ostatecznie po kilkudziesięciu minutach nakłonili go by ponowienie przeszedł przez barierę, lecz tym razem na jej bezpieczniejszą stronę. Chwilę później 30-letni kielczanin znajdował się w radiowozie, a następnie został on przekazany pod opiekę lekarzy. Okazało się, że mężczyzna był trzeźwy, lecz najprawdopodobniej znajdował się pod działaniem środków odurzających.

Szybkie i zdecydowane działania funkcjonariuszy zapobiegły tragedii. Dzięki nim 30-letniemu mieszkańcowi Kielc już nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

(KWP w Kielcach / kp)