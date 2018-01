Chronimy i … pomagamy. Policjanci pomogli niepełnosprawnemu odnaleźć klucze do mieszkania Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 30 stycznia 2018 policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego pomogli niepełnosprawnemu 57-letniemu mieszkańcowi Oświęcimia. Funkcjonariusze szybko i sprawnie odnaleźli klucze, bez których mężczyzna nie mógł wejść do swojego mieszkania.

Wczoraj wieczorem, tuż po godzinie 20.00, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji, został powiadomiony przez mieszkańca jednego z bloków na osiedlu Błonie w Oświęcimiu, o tym, że niepełnosprawny sąsiad zgubił klucze i nie może dostać się do mieszkania. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy w rozmowie z mężczyzną poruszającym się o kulach, ustalili okoliczności w jakich zgubił klucze. Następnie wraz z drugim patrolem, zaczęli dokładnie sprawdzać trasę, którą wcześniej pokonał 57-latek. W trakcie poszukiwań policjanci trafili także do pobliskiego sklepu, gdzie okazało się, że klucze przyniósł przechodzień, który chwilę wcześniej znalazł je na chodniku. Funkcjonariusze odebrali klucze, a następnie wrócili do bloku, w którym mieszkał 57-latek. Po potwierdzeniu, że odnalezione klucze należą do niego, zostały mu one zwrócone. Mężczyzna podziękował za udzieloną pomoc, bez której musiałby spędzić na klatce jeszcze jakiś czas, a także ponieść dodatkowe koszty związane z interwencją fachowca.

(KWP w Krakowie / kp)