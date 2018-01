Zatrzymany pod zarzutem handlu sterydami i lekami na potencję Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Tucholscy kryminalni zatrzymali 32-letniego mieszkańca gm. Śliwice, podejrzanego o wprowadzanie do obrotu sterydów oraz leków na potencję. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. ponad tysiąc tabletek i około 100 ampułek produktów leczniczych. Sprawa ma charakter rozwojowy, kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu.

Wczoraj (30.01.18) policjanci z Tucholi, na podstawie wcześniejszych ustaleń, zatrzymali 32-letniego mieszkańca gm. Śliwice, który sprzedawał sterydy, leki na potencję oraz inne substancje. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tysiąc tabletek, około 100 ampułek, 20 saszetek i kilka opakowań z białym proszkiem. Zabezpieczone substancje zostaną przekazane do laboratorium celem przeprowadzenia specjalistycznych badań.

Dodatkowo, 32-latek miał przy sobie niewielką ilość suszu roślinnego. Przeprowadzone testy potwierdziły, że jest to marihuana.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, nie posiadając do tego zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu do 3 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)