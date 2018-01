Areszt dla dwóch mężczyzn za groźby karalne, bezprawne pozbawienie wolności oraz pobicie Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Uwięzili dwoje małoletnich w mieszkaniu, pobili oraz przy użyciu noża grozili jednemu z nich śmiercią, a następnie kiedy na ratunek przybiegł zaalarmowany o zdarzeniu ojczym, pobili także jego. Groźnych przestępców bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzymali policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wraz z policjantami z Boguszowa-Gorc.

27 stycznia w godzinach wieczornych 37-latek wraz ze swoim 30-letnim kolegą bez przyczyny siłą zaciągnęli dwoje małoletnich mieszkańców Mieroszowa do swojego mieszkania przy ul. Mickiewicza w tej miejscowości, a następnie pobili 16-letniego chłopca i zagrozili mu pozbawieniem życia przykładając nóż do szyi. Poinformowany o zaistniałym zdarzeniu ojczym próbował ratować dzieci, jednak i on został brutalnie pobity.

Zaalarmowani policjanci niezwłocznie podjęli interwencję i w wyniku działań operacyjnych chwilę po zdarzeniu zatrzymali obu przestępców. Jeden z nich podczas doprowadzania do jednostki policji dodatkowo groził samym funkcjonariuszom.

Okazało się, że 30 i 37-latek byli już karani za podobne przestępstwa. Tym samym 30-latkowi grozi 12-letni pobyt w więzieniu, a 37-latkowi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. W stosunku do sprawców Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował już środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania.

(KWP we Wrocławiu / kp)