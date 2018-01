Rajd na 3 przestępstwa - pirat drogowy z zarzutami Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Pościg za 28-latkiem rozpoczął się na rogatkach miasta, a zakończył w rowie z wodą. Okazało się, że mężczyzna kierował skradzionym wcześniej audi. Dodatkowo miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie. Mieszkaniec Namysłowa usłyszał już 3 zarzuty związane z użyciem pojazdu bez zgody właściciela, kierowaniem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Teraz musi się liczyć z karą nawet do 8 lat więzienia.

Kilka dni temu dyżurny namysłowskiej komendy otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że młody mężczyzna wyrwał właścicielce auta kluczyki z rąk i tak skradzionym samochodem uciekł. Zaalarmowani policjanci natychmiast rozpoczęli kontrole dróg za podejrzanym.

Już po kilku minutach funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli poszukiwane audi wyjeżdżające z Namysłowa. Podjęli próbę zatrzymania kierowcy wysyłając mu sygnały świetlne i dźwiękowe. Mężczyzna na widok radiowozu dodał gazu i zaczął uciekać. Po kilku minutach pościgu porzucił auto i dalej uciekał pieszo. Policjanci pobiegli za nim. Aby go zatrzymać, wskoczyli za nim do rowu z wodą. Przemoczonego mężczyznę wyciągnęli z wody, a następnie przewieźli do miejscowej komendy. Tam badanie na zawartość alkoholu wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Zatrzymanym piratem drogowym okazał się 28-letni mieszkaniec Namysłowa. Usłyszał on zarzuty związane z użyciem pojazdu bez zgody właściciela, kierowaniem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Teraz mężczyzna musi się liczyć z karą do 8 lat więzienia.