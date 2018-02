Tymczasowy areszt dla podejrzanych o udzielanie i posiadanie znacznych ilości ilości narkotyków Data publikacji 01.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie ustają w zwalczaniu narkobiznesu. Doskonałe rozpoznanie oraz intensywna praca operacyjna przynoszą rezultaty zarówno w postaci zatrzymań amatorów nielegalnego procederu, jak i znacznych ilości środków odurzających, co zapobiega ich wprowadzaniu do obrotu.

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową zatrzymali w Mistrzejowicach do kontroli drogowej pojazd m-ki Skoda. Policjanci podejrzewali, iż tym samochodem mogą być przewożone zabronione substancje. Trop okazał się słuszny. U 32-letniego pasażera, stróże prawa ujawnili dwie reklamówki, w których łącznie znajdowało się 575 g suszu marihuany, 1000 g amfetaminy oraz 202 sztuki tabletek MDMA, a wszystko to o czarnorynkowej wartości sięgającej 45 000 zł.

W wyniku dalszych ustaleń, policjanci zatrzymali również 35-latka, który wcześniej przekazał te narkotyki zatrzymanemu mężczyźnie. Starszy z nich, usłyszał zarzut udzielania znacznych ilości środków odurzających, a drugi posiadania znacznych ilości narkotyków, przy czym przestępstwo popełnił w warunkach tzw. recydywy. 35-latkowi grozi 8 lat pozbawienia wolności a 32-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury, 27 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie / kp)