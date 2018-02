Sms z prośbą o pomoc Data publikacji 05.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci niejednokrotnie udzielają pomocy i ratują osoby, które chcą odebrać sobie życie. Sytuacje oraz ludzie, którym niosą pomoc są bardzo różne. Dziś w nocy dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Piotr Gach pomógł mężczyźnie, który chciał odebrać sobie życie, a skorzystał z telefonu dla osób głuchoniemych. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów, 21-latek bardzo szybko został odnaleziony na dworcu kolejowym i przekazany pod opiekę lekarzy.

kom. Piotr Gach

Telefon dla osób głuchoniemych już od dawna funkcjonuje w garnizonie świętokrzyskim. Jest to specjalny numer, na który można za pomocą wiadomości tekstowej skontaktować się z policjantami w różnych sprawach. Za jego pośrednictwem osoby mające problem z komunikacją mogą również w razie pilnej potrzeby pomocy lub w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wezwać policjantów.

Taka sytuacja miała miejsce minionej nocy. Kilkanaście minut przed godziną 12, na opisywany numer przyszła wiadomość od osoby, która prawdopodobnie chciała odebrać sobie życie. Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Piotr Gach od razu podjął korespondencję z desperatem, w celu ustalenia gdzie aktualnie się znajduje i udzielenia mu pomocy. Otrzymane informacje wskazywały na to, że jest 21-letni mężczyzna, który znajduje się na kieleckim dworcu kolejowym. Kom. Gach natychmiast przekazał tą informację dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Służby Ochrony Kolei. Policjant jednocześnie kontynuował rozmowę z 21-latkiem. Próbował do niego również dzwonić, gdy okazało się, że rozmówca nie jest głuchoniemy. Jednak połączenia były przez niego odrzucane, ponieważ nie chciał z nikim rozmawiać. Szybka reakcja i profesjonalnie poprowadzona korespondencja przez oficera dyżurnego zapewne przyczyniły się do tego, że kilka minut po północy młody mężczyzna został odnaleziony na dworcu kolejowym przez policjantów z Komisariatu II Policji w Kielcach. 21-latek szybko trafił pod opiekę lekarzy.

Przypominamy, że osoby głuchonieme mogą w trzy różne sposoby kontaktować się z funkcjonariuszami:

Numer telefonu (wiadomości SMS): 50 33 00 044

Numer faksu: 41 349 23 15

Adres poczty elektronicznej: dyżurny.kwpkielce@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a w przypadku wezwania pomocy, czy w celu podjęcia interwencji przez policjantów, należy wpisać dane personalne osoby zgłaszającej, miejsce zdarzenia i jego okoliczności (np.: wypadek drogowy, kradzież). Numer jest aktywny przez całą dobę i jest w dyspozycji oficera dyżurnego, który odbiera wiadomości i kieruje na miejsce funkcjonariuszy.

Źródło: KWP w Kielcach