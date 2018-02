Śmierć i areszt dla 25-latka Data publikacji 05.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy 25-letniego mieszkańca miasta. Jest on podejrzewany o spowodowanie ciężkich obrażeń skutkujących śmiercią 45-latka. Za taki czyn kielczaninowi może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności .

W miniony piątek po godzinie 19:00 kieleccy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, iż w jednym z mieszkań, bloku znajdującego się na osiedlu Czarów doszło do śmierci mężczyzny. Dyżurny tą informacje przekazał do wszystkich partoli znajdujących się na terenie miasta. Chwilę później we wskazany rejon jako pierwsi dotarli mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Stróże prawa w mieszaniu ujawnili leżącego 45 –latka, któremu życia nie dało się już uratować. Również funkcjonariusze z kieleckiego oddziału prewencji w okolicach tego bloku zatrzymali nietrzeźwego 25 –letniego mieszkańca miasta, mogącego mieć związek ze z tym zdarzeniem. Przeprowadzone czynności i wstępne ustalenia policjantów potwierdziły, że do śmierci 45 –latka najprawdopodobniej ktoś się przyczynił.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego miejskiej jednostki Policji pracowali nad tą sprawą wielotorowo i ostatecznie zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutu zatrzymanemu. W niedzielę późnym popołudniem Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące mieszkańca miasta. Jest on podejrzewany o spowodowanie ciężkich obrażeń skutkujących śmiercią 45-latka. Za taki czyn może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

