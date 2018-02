Leszno - ROZBITA ZORGANIZOWANA GRUPA SAMOCHODOWA DZIAŁAJĄCA NA TERENIE POLSKI I EUROPY Data publikacji 05.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 13 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów w Polsce i Europie. Szacuje się, że członkowie grupy mają związek z kradzieżami aut wartymi kilka milionów złotych. Podczas jednodniowej akcji na terenie pięciu województw zabezpieczono kilka pojazdów oraz ogromne ilości części pochodzących od skradzionych samochodów. Ośmiu podejrzanych trafiło na trzy miesiące do aresztu.

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez policjantów z Leszna, Wielkopolski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wszczął śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przestępczością samochodową.

Z zgromadzonego materiału w sprawie wynika, że grupa działała od co najmniej roku na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz na terenie Niemiec, Francji, Czech i Słowacji. Jej członkowie zajmowali się kradzieżami głównie francuskich samochodów dostawczych oraz ich legalizacją poprzez przerabianie znaków identyfikacyjnych pochodzących od innych, wcześniej całkowicie zniszczonych pojazdów. Dodatkowo policjanci ustalili, że w zainteresowaniu grupy były również motocykle crossowe oraz typu enduro.

30 stycznia br. ponad 200 policjantów z pięciu województw, wzięło udział w akcji policyjnej mającej na celu zatrzymanie wszystkich członków grupy. Do miejsc zamieszkania najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych przestępców skierowano funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Wczesnym rankiem w jednej chwili policjanci weszli do ponad 40 mieszkań, zatrzymali wszystkich członków grupy. To mieszkańcy województwa dolnośląskiego, lubuskiego i kujawsko - pomorskiego w wieku od 29 do 42 lat.

W wyniku przeszukań policjanci ujawnili kilka skradzionych samochodów różnych marek pochodzących z kradzieży na terenie Polski i Europy, zabezpieczyli ponad 20 motocykli typu enduro i cross oraz mnóstwo części samochodowych pochodzących od ponad 40 samochodów kradzionych na terenie naszego kraju i Europy.

Ponadto zatrzymani przechowywali w swoich domach narzędzia służące do kradzieży samochodów oraz urządzenia do zagłuszania i wykrywania sygnału GPS oraz skanowania częstotliwości policyjnych.

W domu jednego z członków grupy policjanci znaleźli pieniądze w kwocie 800 tysięcy złotych. Funkcjonariusze szacują, że grupa ma związek z kradzieżami pojazdów wartych kilka milionów złotych.

Większość z zatrzymanych usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu, kradzieży samochodów poprzez włamania oraz paserstw.

W dniu 1 lutego br. Sąd Rejonowy – Poznań Stare Miasto na wniosek Prokuratora zastosował wobec ośmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz policyjnego dozoru. Grozi im do 10 lat więzienia.

Monika Żymełka/MŚ