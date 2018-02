W ostatniej chwili ściągnięty z torów przez policjantów Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Świebodzińscy policjanci po raz kolejny uratowali ludzkie życie. Od zgłoszenia do działania upłynęły sekundy. Dokładna informacja i zdecydowane działanie skutkowały tym, że desperat został zdjęty z torów. Chwilę później tym szlakiem przejechał rozpędzony pociąg.

sierż. Przemysława Rudzińskiego i post. Kamila Biernackiego

W sobotę, 3 lutego tuż po godzinie 15:00 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przyjął zgłoszenie o mężczyźnie, który położył się na torach w pobliżu jednej z miejscowości w pobliżu Świebodzina. Zgłaszający informował, że próbował ściągnąć z torów zdesperowanego mężczyznę, jednak ten stawiał opór i nie pozwalał się oderwać od szyn. Wskazany szlak kolejowy jest ruchliwą trasą pociągów. Dlatego też działania Policji były natychmiastowe. W grę wchodziło ludzkie życie. We wskazane miejsce natychmiast skierowano sierż. Przemysława Rudzińskiego i post. Kamila Biernackiego. Funkcjonariusze, już po chwili byli przy zdesperowanym człowieku. Rozmowa nic nie dała, a według przekazanej im informacji trasą już jechał pociąg. Każda sekunda była cenna, a człowiek ten kurczowo trzymał się szyn. Dla policjantów priorytet był jeden – uratować życie. Choć nie było to łatwe, a warunki terenowe dodatkowo utrudniały działania, policjanci przy użyciu siły zdjęli mężczyznę z torów. Chwilę później tym szlakiem przejechał rozpędzony pociąg. Mężczyźnie została zapewniona opieka lekarska, po której w związku z tym, iż był nietrzeźwy, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Gdy wytrzeźwieje trafi pod opiekę specjalisty.

Dzięki zdecydowanym i profesjonalnym działaniom świebodzińskich policjantów uratowane zostało kolejne ludzkie życie. Słowa uznania należą się również, zgłaszającemu który wykazał się właściwą postawą, co w konsekwencji pozwoliło uniknąć tragedii.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)