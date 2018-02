Dziupla samochodowa, a w niej zatrzymany mężczyzna i odzyskany kradziony samochód Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową zatrzymali 35-letniego Pawła J. na terenie posesji, gdzie znajdowała się dziupla samochodowa. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradzionego z terenu Pragi Południe hyundaia oraz elementy karoserii innych aut, a także moduły i narzędzia służące do kradzieży samochodów. 35-latek usłyszał zarzut paserstwa, został objęty dozorem 3 razy w tygodniu.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową prowadzili ustalenia i sprawdzenia związane z ostatnimi kradzieżami z włamaniem pojazdów na podległym terenie. Uzyskali operacyjną informację o tym, że skradziony dwa dni wcześniej hyundai może pojawić się w dziupli samochodowej w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Wspierani przez funkcjonariuszy z wydziału samochodowego KSP pojawili się pod wskazanym adresem. Tam zastali 35-letniego Pawła J. i odnaleźli skradzionego 2 dni wcześniej hyundaia. Auto miało usunięte tablice rejestracyjne i naklejkę identyfikacyjną. Dodatkowo policjanci znaleźli i zabezpieczyli zdemontowane części mazdy i toyotę, w której najprawdopodobniej doszło do ingerencji w pola numeryczne pojazdu. W łóżeczku dziecięcym pod materacem funkcjonariusze ujawnili tablice rejestracyjne i moduły oraz narzędzia służące do kradzieży pojazdów. 35-latek został zatrzymany.

Wstępne opinie biegłego wskazują, że co najmniej kilka zabezpieczonych części może pochodzić z kradzionych samochodów.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu paserstwa. W prokuraturze podjęto decyzję o zastosowaniu dozoru trzy razy w tygodniu.

ea/jw