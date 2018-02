Policjant po służbie pomógł rannym w wypadku samochodowym Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Wrocławia wracający po służbie do domu był świadkiem wypadku drogowego. Natychmiast połączył się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i będąc w bezpośrednim kontakcie z dyspozytorem przekazywał informacje o miejscu wypadku i stanie osób poszkodowanych. Najciężej rannemu mężczyźnie, który posiadł otwarte złamania kończyn, zatamował silne krwawienie i opiekował się nim do czasu przyjazdu lekarzy.

Do zdarzenia doszło około godziny 14:20 na trasie pomiędzy Wrocławiem, a miejscowością Jelcz Laskowice. Funkcjonariusz wracający ze służby do domu zauważył wypadek z udziałem trzech samochodów. Natychmiast zatrzymał swoje auto i zabezpieczył miejsce zdarzenia. Sprawdzając stan osób poszkodowanych ustalił, że wszyscy uczestnicy wypadku są przytomni, ale mają krwawienie, urazy twarzy oraz bóle klatki piersiowej. Najciężej ranny mężczyzna był zakleszczony w swoim samochodzie. Niestety miał silnie krwawiące, otwarte złamania nóg. Policjant natychmiast zawiadomił służby ratunkowe i zaczął udzielać pomocy rannym. Zatamował silny krwotok kierowcy i okrył go folią termiczną, chroniąc tym samym przed wychłodzeniem. Chwilę później na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, straż pożarna oraz policjanci ruchu drogowego. Poszkodowane osoby trafiły pod opiekę specjalistów, którzy udzielili pomocy medycznej.

(KWP we Wrocławiu / kp)