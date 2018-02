Policjanci uratowali przed wychłodzeniem Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji IV w Sosnowcu uratowali przed zamarznięciem mieszkańca Sosnowca. Mężczyzna został znaleziony na ścieżce prowadzącej do stacji paliw w stanie znacznego wychłodzenia. Był pod wpływem alkoholu, a temperatura spadła poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Gorliccy policjanci uratowali 53-letniego mieszkańca Zabrza, który zagubił się na terenie Wysowej, był wychłodzony i nie mógł o własnych siłach wrócić do pensjonatu. Temperatura powietrza wynosiła -11 stopni C. Po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę lekarza.

Po godz. 21.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Jak twierdziła zgłaszająca, jej brat miał leżeć przy drodze, bo w trakcie rozmowy słyszała przejeżdżające samochody. Kobieta oświadczyła także, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał rano wyjść do pracy. Od tamtej pory siostra nie mogła się z nim skontaktować.

Mając na uwadze fakt, że temperatura powietrza o tej godzinie wynosiła poniżej minus 10 stopni Celsjusza, policjanci podjęli natychmiastowe działania. W pierwszej kolejności udali się do ostatniego znanego miejsca pobytu mężczyzny. Zastali tam brata zaginionego, który oświadczył, że spożywali razem alkohol, po czym brat udał się w stronę stacji paliw znajdującej się nieopodal.

Do prowadzonych poszukiwań skierowano także przewodnika wraz z psem służbowym. W trakcie sprawdzania terenu mundurowi odkryli ścieżkę prowadzącą do stacji paliw. Idąc nią odnaleźli zaginionego mężczyznę. Nie odpowiadał na pytania, miał zesztywniałe kończyny. Policjanci natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy medycznej oraz wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który w związku z silnym wychłodzeniem, zesztywnieniem kończyn oraz brakiem kontaktu przetransportował 29-latka do szpitala.

Mężczyzna może mówić o dużym szczęściu. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu sosnowieckich policjantów historia zakończyła się szczęśliwie.

***

Policjanci reagują na każdy przypadek przebywania osoby w okolicznościach grożących wychłodzeniem organizmu. Tak też było 5 lutego wieczorem. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach około godziny 22.20 został telefonicznie powiadomiony przez pensjonariusza jednego z domów uzdrowiskowych na terenie Wysowej, że ten zagubił się, jest bardzo wychłodzony i nie jest w stanie samodzielnie wrócić do pensjonatu, w którym był zakwaterowany. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol interwencyjny. W tym czasie temperatura spadła już do -11 stopni Celsjusza i każda minuta mogła decydować o życiu mężczyzny. Przybyli policjanci rozdzielili się i przeszukiwali teren opisany przez mężczyznę. Po kilku minutach odnaleźli leżącego w śniegu 53-latka. Zmarzniętego mężczyznę policjanci przewieźli do pensjonatu, w którym był zakwaterowany i przekazali go pod opiekę lekarza.

Warto zaznaczyć, że w okresie zimowym każdego dnia policjanci kontrolują miejsca, w których mogą znajdować się osoby zagrożone wychłodzeniem. Przeprowadzają także interwencje podobne do wyżej opisanej, niejednokrotnie ratując życie i zdrowie ludzkie. Apelujemy o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która leży lub siedzi na ziemi, ławce, przystanku, w altanie ogrodowej, czy też przebywa w nieogrzewanym mieszkaniu w okolicznościach wskazujących na zagrożenie wychłodzeniem. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

(KWP w Katowicach / mg)