Skuteczne pościgi lubuskich policjantów. Srogie konsekwencje dla uciekinierów Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego W sobotę (3 lutego) dwóch kierowców przekonało się jak srogie konsekwencje niesie ze sobą niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Pierwszy z nich próbował uciec przed policjantami w powiecie świebodzińskim, natomiast kolejny w powiecie krośnieńskim. Obaj kierowcy zostali jednak zatrzymani przez policjantów po skutecznym pościgu.

W sobotę 3 lutego, w godzinach wieczorowych policjanci świebodzińskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na drogach powiatu, prowadzili działania kontrolne. Tuż po godz. 19:00 na drodze pomiędzy miejscowościami Niekarzyn i Pałck, do policyjnej kontroli drogowej nie zatrzymał się kierujący Fordem. Ominął on umundurowanego policjanta, który wydał mu sygnał do zatrzymania się i gwałtownie przyspieszył. W takich sytuacjach policjanci natychmiast rozpoczynają pościg za uciekinierem, gdyż zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być sprawca czynu zabronionego. Funkcjonariusze ruszyli za Fordem, jednak już po kilkuset metrach kierujący uciekającym autem zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Teraz działania policjantów skupiły się na ratowaniu kierowcy. Z rozbitego pojazdu wyjęli 38-letniego kierowcę i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Na miejsce dotarły również inne służby, które zajęły się uszkodzonym pojazdem. Z uwagi na obrażenia poniesione w wyniku zdarzenia, mężczyzna w asyście Policji trafił do szpitala gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy. Jak ustalono powodem jego zachowania był wypity alkohol, gdyż w wyniku badania trzeźwości w jego organizmie wykryto ponad 1,2 promila alkoholu. Teraz odpowie on przed sądem za dwa przestępstwa, jazdę w stanie nietrzeźwości i nie zatrzymanie się do policyjnej kontroli drogowej. Takie i im podobne zdarzenia są przykładem tego, że alkohol nigdy nie idzie w parze z kierownicą. Warto uświadomić sobie, że każdy uczestnik ruchu drogowego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze, zarówno kierujący pojazdem jak i pieszy idący poboczem. Powyższy przykład wskazuje, że często tej świadomości brakuje. Dlatego właśnie policjanci codziennie czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym eliminując z niego wszelkie zagrożenia, by inni czuli się bezpieczni.

Źródło: st. asp. Łukasz Szymański

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

***

W sobotę (3 lutego) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierującym, który po spowodowaniu zdarzenia drogowego, oddalił się. Według ustaleń sprawca poruszał się Oplem Vectra, za którym jechał zgłaszający. Informacja niezwłocznie przekazana została funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego, którzy udali się we wskazanym kierunku. Będąc na ul. B. Chrobrego zauważyli kierującego oplem, który pomimo dawanych mu sygnałów do zatrzymania się, nie reagował i przyspieszając, zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg za mężczyzną, który widząc jadący za nim radiowóz, zwiększył prędkość, wyprzedzając inne auta. Po kilku minutach uciekinier był już w rękach policjantów. Kierującym okazał się 58-letni mieszkaniec Krosna Odrzańskiego, od którego funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Badanie wykazało, że ma blisko promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Ponadto jak wynikało z ustaleń, 58-latek ma na koncie spowodowanie dwóch kolizji. Podczas cofania, uszkodził zaparkowany prawidłowo samochód BMW oraz nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Peugeotem, doprowadzając do zderzenia. W obu przypadkach 58-latek oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna po czynnościach został zwolniony do domu, natomiast pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Mężczyzna odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie kolizji, a także za brak dokumentów pojazdów i inne wykroczenia naruszające bezpieczeństwo i porządek w komunikacji . Decyzję w jego sprawie podejmie sąd.

Przypominamy, że niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: asp. szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim