Zatrzymany krótko po podpaleniu aut i zniszczeniu piłą drzwi

Tucholscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie dwóch samochodów i uszkodzenia piłą łańcuchową pary drzwi wejściowych. Wartość strat pokrzywdzeni oszacowali na ponad 24 tysiące zł. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłą sobotę (3.02.18) dyżurny tucholskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące palących się pojazdów w miejscowości Wieszczyce. Natychmiast przekazał tę informację straży pożarnej oraz skierował tam patrol policji. Gdy funkcjonariusze jechali na miejsce dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie o uszkodzeniu tam drzwi wejściowych do mieszkań. Dlatego, pod wskazane adresy, zadysponował kolejne patrole policji. Strażacy ugasili płonące pojazdy, natomiast policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Mundurowi szybko ustalili, że sprawcą podpalenia pojazdów, jak i uszkodzenia drzwi do mieszkań piłą łańcuchową jest ten sam mężczyzna. Funkcjonariusze, podczas patrolowania okolicznego terenu, zauważyli podejrzewanego 35-latka, który ukrył się w drewnianej szopce. Policjanci zabezpieczyli też piłę mechaniczną. Ustalono, że nikt z osób postronnych w wyniku całego zdarzenia nie odniósł żadnych obrażeń.

Mieszkaniec gm. Kęsowo trafił do policyjnego aresztu i wczoraj (5.02.18) usłyszał cztery zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do specjalistycznego szpitala.