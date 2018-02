Skuteczni w zwalczaniu przestępczości narkotykowej Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Gubina ujawnili i zabezpieczyli w domu jednego z mieszkańców powiatu krośnieńskiego, ponad pół kilograma marihuany. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. To nie jedyne zatrzymania w ostatnim czasie. Do policyjnej celi trafiło także trzech mieszkańców Krosna Odrzańskiego, przy których policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową ujawnili środki odurzające i psychotropowe. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę (31 stycznia) policjanci z Referatu Kryminalnego z Gubina zapukali do drzwi jednego z domów na terenie powiatu. Według posiadanych przez nich informacji w budynku mogły być przechowywane środki odurzające. Informacja potwierdziła się. Funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń znaleźli dwa worki foliowe zawierające susz roślinny, które według 57-latka stanowiły jego własność. Policjanci zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia, a także zabezpieczyli susz, którego badanie potwierdziło, iż jest to marihuana. Łączna masa ujawnionych środków odurzających to przeszło 0,5 kg. Mężczyzna w piątek (2 lutego) został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności. 57-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości ośrodków odurzających. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy zastosował wobec mężczyzny dozór Policji. Ostateczna decyzja w jego sprawie podjęta zostanie przez sąd. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu od roku do lat 10 pozbawienia wolności. To nie jedyne narkotyki ujawnione w ostatnim czasie na terenie powiatu. Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową w krośnieńskiej komendzie, w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali podczas nocnej służby (3/4 lutego) trzech mężczyzn przy których ujawnili narkotyki. Do zatrzymania 39-latka doszło podczas kontroli drogowej. Mężczyzna chował w kieszeni woreczek strunowy zawierający przeszło 4 gramy białego proszku, którego badanie testerem potwierdziło, iż jest to amfetamina. 39-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Kilka godzin późnej w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch kolejnych mężczyzn. Informacja co do posiadania przez nich substancji zabronionych potwierdziła się. 24-latek miał w kieszeni zwitek zawierający susz roślinny, natomiast 23-latek zwitek z białym proszkiem. Badania substancji potwierdziły iż jest to marihuana i amfetamina. Mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: asp.szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim