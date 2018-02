Szczęśliwy finał poszukiwań 15-latka Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Alarm dla całej jednostki, zaangażowane wszystkie patrole i służby. Wszystko za sprawą ucieczki nieletniego z domu. Młody mieszkaniec powiatu opolskiego po kłótni z rodzicami zagroził, że zrobi sobie krzywdę. 4 godzinne intensywne poszukiwania zakończyły się odnalezieniem nieletniego i przetransportowaniem go do szpitala. Teraz jego sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym.

Z ustaleń policjantów, którzy wczoraj około 12:00 jako pierwsi skontaktowali się z matką nieletniego wynikało, że po kłótni dotyczącej zablokowania dostępu do internetu 15-latek uciekł z domu. Młodzieniec zabierając z sobą niebezpieczne przedmioty zagroził, że zrobi sobie krzywdę.

W związku z informacjami z których wynikało, że może być zagrożone życie i zdrowie nieletniego, podjęto poszukiwania młodzieńca, nadając im najwyższy priorytet. Dla wszystkich policjantów w Dobrzeniu Wielkim został ogłoszony alarm. Na miejsce do pomocy zostali ściągnięci policjanci z Opola oraz z oddziałów prewencji. Do akcji zostali również zaangażowani strażacy. Intensywne przeszukiwanie kilkuset hektarów nieużytków oraz pobliskich miejscowości doprowadziło po niecałych czterech godzinach do odnalezienia 15-latka. Jego życiu i zdrowiu już nic nie zagraża. Chłopak trafił do szpitala.

Zablokowany dostęp do internetu przez rodzica, ucieczka z domu nieletniego i akcja poszukiwawcza skutkowały zaangażowaniem w akcję blisko 50 policjantów, ponad 30 strażaków, 19 radiowozów, psy oraz kamery termowizyjne. W trakcie akcji poszukiwawczej tylko policjanci radiowozami przejechali łącznie ponad 1100 km.

Teraz sprawa nieletniego znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym.