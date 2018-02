Bezpieczeństwo pieszych jednym z priorytetów Policji Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jednak o tej porze roku dedykowane są przede wszystkim pieszym.

Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze ma obowiązek ustępować miejsca najeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście to powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie również w innych sytuacjach drogowych, w szczególności kiedy poruszają się po zmroku poza obszarem zabudowanym. W takim bowiem przypadku, piesi widzą światła nadjeżdżającego pojazdu, ale kierowca ich nie widzi. W związku z tym, ustawowy obowiązek używania elementów odblaskowych przy poruszaniu się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym ma swoje głębokie uzasadnienie merytoryczne, bo nawet mały element odblaskowy może uratować życie. Dlatego też, Policja prowadzi w okresie jesienno-zimowym kampanię „Świeć przykładem”, zachęcając pieszych do zadbania o swoje bezpieczeństwo.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, muszą zostać otoczeni szczególną troską. W związku z tym Policja, w ramach działań dedykowanych bezpieczeństwu pieszych, przede wszystkim intensyfikuje działania wobec kierujących pojazdami, którzy naruszają prawa pieszych, w tym zwłaszcza na oznakowanych przejściach dla pieszych. Należy jednak podkreślić, że bezpieczeństwo pieszych nie stanowi priorytetu tylko podczas prowadzenia akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Chodzi tu bardziej o wykorzystanie tych działań do nagłośnienia problemu bezpieczeństwa pieszych. Natomiast, rzeczywistym odzwierciedleniem nadania przez Policję bezpieczeństwu pieszych odpowiedniego priorytetu jest opracowanie, wdrożenie i realizacja Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020, który zawiera diagnozę tego obszaru oraz wyznacza główne kierunki działań, gdzie główny nacisk kładziony jest na profilaktykę i edukację.

BRD KGP