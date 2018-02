Lublin: Zatrzymani za pobicie ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Niemcach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 47-latka ze skutkiem śmiertelnym. Wszyscy byli pracownikami budowlanymi i mieszkali w jednym domu. W poniedziałek podczas spożywania alkoholu doszło miedzy nimi do kłótni. Zatrzymani to mieszkańcy Kwidzynia w wieku 25, 28-lat. Obaj byli wcześniej karani. Dziś zostali doprowadzeni do prokuratury. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w jednym z domów na terenie gm. Wólka. Pomiędzy trzema mężczyznami doszło do kłótni i bójki podczas spożywania alkoholu. Dwaj mieszkańcy Kwidzynia w wieku 25 i 28-lat zaatakowali 47-latka z powiatu cieszyńskiego. Mężczyzna zmarł na miejscu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Mieli ponad 2,5 promila alkoholu. Dziś zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Śledczy wystąpią do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

AF.