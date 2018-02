32-latek zatrzymany i aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który zaatakował nożem 23-latka. Napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat do dożywotniego pozbawienia wolności włącznie.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (3/4 lutego). Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic Ośna Lubuskiego doszło do ugodzenia nożem. Policjanci ustalili, że dwóch młodych mężczyzn wracając z imprezy do domu, spotkało 32-latka, który w trakcie rozmowy z nimi, w pewnym momencie wyciągnął nóż i ugodził nim w klatkę piersiową 23-latka. Napastnik chwilę potem uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony został przewieziony do słubickiego szpitala, gdzie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca ugodzenia nożem został zatrzymany kilka godzin od zdarzenia i osadzony w policyjnym areszcie. 32-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W niedzielę (4 lutego) Sąd Rejonowy w Sulęcinie aresztował nożownika na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat do dożywotniego pozbawienia wolności włącznie.

