Odzyskali auto skradzione w Niemczech Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową zabezpieczyli w Kołobrzegu Audi Q7, które zostało skradzione w Berlinie. Po kradzieży pojazd został zarejestrowany w Polsce na fałszywe dokumenty, a następnie został sprzedany.

Policjanci zwalczający przestępczość samochodową badając dokumentację i pochodzenie rejestrowanych pojazdów importowanych do Polski zainteresowali się zarejestrowanym w urzędzie komunikacji Audi Q 7. Dane w dokumentacji nie zgadzały się ze stanem faktycznym co mogło oznaczać, że pojazd został nielegalnie zarejestrowany w Polsce. Kolejne czynności upewniły funkcjonariuszy co do podejrzeń.

W sprawę zaangażowani zostali biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. Ich praca wykazała, ze pojazd posiada ingerencję w pole vin. Dalej ustalono, że pojazd figurujący w obecnych dokumentach na 2016 rok produkcji, faktycznie wyprodukowany był w 2014 r., natomiast w 2016 roku został skradziony w Berlinie. Wówczas wartość pojazdu oszacowana została na 160 tys. zł.

Pojazd został odebrany od obecnego właściciela. W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze dot. m.in. przerobienia znaków identyfikacyjnych.

podkom. Mirosława Rudzińska