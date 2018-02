Policjanci z Ostrołęki zabezpieczyli podrabianą biżuterię Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z ostrołęckiej komendy zabezpieczyli podrabianą biżuterię z znanych marek o wartości blisko 70 tys. zł.

Mundurowi z ostrołęckiego wydziału na co dzień zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że w jednym ze sklepów jubilerskich na terenie miasta sprzedawana jest podrabiana biżuteria znanych światowych marek. W związku z tym funkcjonariusze pojechali do jubilera i przeszukali sklep. Podczas czynności mundurowi zabezpieczyli, m.in. bransoletki, kilkadziesiąt koralików tzw. charmsów, kilkanaście par kolczyków, a także przywieszki.

Na miejscu obecny był także przedstawiciel od ochrony prawnej zastrzeżonych znaków towarowych. Łączna wartość podrobionej biżuterii została oszacowana na kwotę 68200 złotych.

Na miejscu zastano pracownicę sklepu, z którą wykonywane były czynności procesowe, natomiast od przedstawiciela firm pokrzywdzonych przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Za nielegalne używanie znaku towarowego, zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej, grozi do 2 lat więzienia, a jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, to nawet kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Autor: asp. Tomasz Żerański