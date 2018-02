Suwalski policjant czujny po służbie Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Suwalski policjant, w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę, który uderzył pracownicę sklepu i uciekł z łupem. Funkcjonariusz zatrzymał 36-latka i przytrzymał go do przyjazdu patrolu. Podejrzany usłyszał już zarzut rozboju. Teraz dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

Wczoraj przed południem, w jednym ze sklepów spożywczych na Osiedlu Północ w Suwałkach, jeden z klientów uderzył w ramię pracownicę sklepu a następnie odepchnął. W momencie kiedy kobieta straciła równowagę, wyrwał jej karton papierosów i zaczął uciekać. Na szczęście świadkiem tego zajścia był policjant z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, który w czasie wolnym od służby robił akurat zakupy. Funkcjonariusz, widząc zaistniałą sytuację, natychmiast zareagował. Dogonił uciekającego agresora, a gdy ten zaczął się wyrywać i szarpać, obezwładnił go i przytrzymał go do przyjazdu patrolu. Zatrzymany 36-latek został przekazany w ręce mundurowych. Dzisiaj suwalczanin usłyszał już zarzut dokonania rozboju. Teraz dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd. Za rozbój grozi karą do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)