Handlował nielegalną odzieżą i perfumami Data publikacji 09.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą z Namysłowa zabezpieczyli podrobione perfumy i odzież znanych marek. Do tej sprawy funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mieszkańca miasta. Zdaniem śledczych mężczyzna sprzedawał trefny towar na targowisku miejskim. Wstępne straty to aż 50 000 złotych. 20-latek usłyszał już zarzuty.

nielegalny towar



nielegalny towar



nielegalny towar

Namysłowscy kryminalni zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą ustalili, że na terenie miejskiego targowiska, ktoś ma sprzedawać podrobione ubrania i perfumy znanych marek. Policjanci podejrzewali, że znaki i nazwy zastrzeżone przez producentów zostały użyte bezprawnie.

Na towarze który sprzedawał 20-letni mieszkaniec miasta, widniały podrobione znaki towarowe. Okazało się również, iż oferowane do sprzedaży bluzy, koszulki, spodnie i perfumy nie mają nic wspólnego z oryginałami.

Według wstępnej wyceny biegłego reprezentującego właścicieli światowych marek, poniesione przez nich straty opiewają na sumę ponad 50 tysięcy złotych. Właściciel stoiska został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, do których się przyznał. Za wprowadzenie do obrotu odzieży z podrobionymi znakami towarowymi grozi mu kara do 2 lat pozbawiania wolności.