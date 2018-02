Policjanci uratowali mężczyzn z płomieni Data publikacji 12.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Nie bacząc na własne życie i zdrowie, policjanci z Katowic ruszyli z pomocą mieszkańcom kamienicy, w której wybuchł pożar. Nie zważając na ryzyko, pomimo płomieni i silnego zadymienia, sierż. Rafał Górczyński i sierż. Jacek Kępka, wbiegli na górę, wczołgali się do pomieszczenia i odnaleźli mężczyznę, który wzywał pomocy. Gdy wyprowadzili go na zewnątrz, wrócili i odnaleźli jeszcze jedną osobę. Uratowanymi mężczyznami w wieku 60 i 68 lat zajęli się lekarze. Policjanci także trafili do szpitala.

Wczoraj około godziny 21.00 policjanci z ogniwa interwencyjnego katowickiej komendy miejskiej zostali wezwani na ulicę Józefowską, gdzie miało dojść do pożaru mieszkania. Gdy sierż. Rafał Górczyński i sierż. Jacek Kępka dotarli na miejsce, mieszkańcy przekazali im, że pali się mieszkanie na drugim piętrze. Z zewnątrz widoczne były wydostające się kłęby dymu.

Gdy mundurowi wbiegli na górę, usłyszeli krzyki mężczyzny i wołanie o pomoc. Zadymienie i płomienie były tak duże, że musieli oni wczołgać się do mieszkania. Odnaleźli mężczyznę i wyprowadzili go na zewnątrz. Jak się okazało, w mieszkaniu była jeszcze jedna osoba. Policjanci wrócili na górę. Odnaleźli leżącego mężczyznę i wynieśli go na zewnątrz budynku. Rannymi do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego zajęli się strażacy. Policjanci, którzy uratowali życie mężczyznom trafili do szpitala, gdzie została udzielona im pomoc lekarska.

Sprawą zajmują się teraz policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Katowicach. Śledczy wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa ustalają co było przyczyną wybuchu ognia.

(KWP w Katowicach / ig)