Spotkanie Ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami służb mundurowych w Lubuskiem Wstecz Generuj PDF Drukuj Realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego były głównym tematem odprawy, jaka w poniedziałek /12 lutego/ odbyła się siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wysłuchał meldunków komendantów Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Dziś Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z szefami służb oraz komendantami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z garnizonu lubuskiego. W naradzie wzięli udział m.in.: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w MSWiA, nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Marek Małkowski Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, oraz komendanci z województwa lubuskiego.

Wizyta rozpoczęła się złożeniem wieńca przez ministra Joachima Brudzińskiego, wiceministra Pawła Szefernakera, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka, oddających hołd tym policjantom, którzy wierni Rzeczypospolitej pozostali na wiecznej służbie.

Podczas odprawy komendanci wojewódzcy poszczególnych służb w lubuskiem, zrelacjonowali Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu realizację programu modernizacji w ich jednostkach oraz przedstawili jak krystalizowało się bezpieczeństwo w minionym roku w obszarach, za które są odpowiedzialni. W związku z tym przedstawili charakterystykę pracy swych funkcjonariuszy, która wysoko została oceniona przez społeczeństwo w tej części Polski.

Potwierdził to zresztą w swym wystąpieniu Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Jak dodał współpraca z reprezentantem rządu w terenie z przedstawicielami służb mundurowych wygląda w lubuskiem modelowo. Jak wspomniał, ma to też przełożenie na samo bezpieczeństwo, jak i poczucie bezpieczeństwa Lubuszan, które jest wysokie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w swym wystąpieniu podkreślił, że wysoka ocena wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest możliwa dzięki ciągłemu ich rozwojowi. Stąd miliardowe inwestycje na służby mundurowe, które gwarantuje program modernizacji. Podziękował za trud włożony w służbę w minionym roku, co skutkowało zagwarantowaniem bezpieczeństwa społeczeństwu. Blisko 90 % osób czuje się bezpiecznie. Jak dodał minister, on oraz jego współpracownicy, będą sojusznikiem wszystkich funkcjonariuszy w realizowaniu postawionych przed nimi zadań. Ale do tego potrzebni są wciąż profesjonalni policjanci. Dlatego nabór do służby musi być pozytywny. Mundur mają zakładać tylko najlepsi.

Wcześniej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim minister Joachim Brudziński oraz wiceminister Paweł Szefernaker podziękowali operatorom numeru alarmowego z całej Polski za ich zeszłoroczną pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. – Mam świadomość, jaka psychiczna i emocjonalna odpowiedzialność spoczywa na państwa ramionach – powiedział szef MSWiA podczas spotkania z operatorami i kierownikami centrów powiadamiania ratunkowego. Okazją do tego spotkania były wczorajsze (11 lutego) obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zwracając się do zaproszonych gości podkreślił, jak przydatny i istotny dla bezpieczeństwa jest numer alarmowy 112, łączący operatorów numeru z dyżurnymi Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że nieuzasadnione dzwonienie pod numer ratunkowy 112 jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym: - Zgodnie z danymi za rok 2017, na prawie 560 tysięcy połączeń tylko nieco ponad 100 tysięcy z nich jest połączeniami właściwymi. Aż 72 procent to telefony, które nie powinny mieć miejsca – zaznaczył wojewoda dodając, że nawet kilkusekundowe połączenie może skutkować nie udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej.

ro/ZP KWP Gorzów WLKP