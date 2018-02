Policjanci po służbie zatrzymali sprawców kradzieży Data publikacji 13.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Złodziej skradł samochód z posesji w gminie Słomniki. Po przejechaniu kilku kilometrów, minął się z jadącym z naprzeciwka innym pojazdem, którym podróżował właściciel skradzionego forda - funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, będący po służbie. Sprawca kradzieży został natychmiast zatrzymany przez policjanta. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymał mężczyznę, który ukradł rower warty tysiąc złotych. 40-latek usłyszał już zarzut. Za kradzież grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy z soboty na niedzielę, 20-letni mieszkaniec gminy Zielonki przebywając na terenie gminy Słomniki postanowił ukraść Forda Mondeo. Prawdopodobnie chciał wrócić nim do domu. Mężczyzna dostał się do wnętrza pojazdu uszkadzając zamek w drzwiach. Podczas wyjazdu z posesji, cofając przejechał przez ogrodzenie, wyłamując przy tym siatkę wraz z słupkami i uszkadzając tył pojazdu. Po przejechaniu około dwóch kilometrów, minął się z jadącym z naprzeciwka innym pojazdem, którym podróżował wspólnie z żoną właściciel skradzionego samochodu - funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Złodziej, na widok mijającego go pojazdu, przestraszył się i zjechał z drogi na boczne pola pokonując przy tym rów. Po czym się rozmyślił i zawrócił, dojechał z powrotem do jezdni i zatrzymał pojazd. Policjant, będący wówczas po służbie, widząc swój pojazd kierowany przez nieznanego mu mężczyznę oraz jego reakcję, dokomał zatrzymania złodzieja i powiadomił najbliższy komisariat.

Gdy patrol przyjechał na miejsce, przejął zatrzymanego i przewiózł go do siedziby Komisariatu Policji w Słomnikach, gdzie wykonano dalsze czynności z jego udziałem. Dodatkowo, okazało się, że sprawca w chwili zdarzenia był nietrzeźwy - miał blisko dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Następnego dnia w komisariacie w Słomnikach usłyszał dwa zarzuty: zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu (art. 289 § 1 kk) oraz kierowania w stanie nietrzeźwości (178a §1 kk).Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

***

W poniedziałek (12 lutego) około godz. 20.00 nowosolscy policjanci otrzymali informację od mieszkanki Nowej Soli, że ktoś ukradł jej rower. Kobieta oświadczyła że o godz. 16.00 przypięła rower metalowym zapięciem do rury przymocowanej do ściany budynku i udała się w odwiedziny do córki. Gdy o godz. 20.00 zobaczyła, że po rowerze nie zostało śladu, poinformowała oficera dyżurnego o zaistniałej kradzieży. Powiadomieni o kradzieży funkcjonariusze od razu przystąpili do działania. Do poszukiwań włączył się również policjant po służbie, który również otrzymał informację od zgłaszającej. Czujność funkcjonariusza nie zawiodła. Po kilkunastu minutach policjant zatrzymał sprawcę, który przemieszczał się na skradzionym rowerze. 40-latek przyznał się do winy. Znany jest policjantom z wcześniejszych występków. Na swoim koncie ma liczne kradzieże i włamania. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dzięki szybkiej interwencji policjanta po służbie kobieta odzyskała skradziony rower.

Przypominamy wszystkim właścicielom i użytkownikom rowerów aby zadbali o bezpieczeństwo swoich jednośladów. Zachęcamy do stosowania blokad i zabezpieczeń posiadających certyfikaty, które dają większą gwarancję uniknięcia kradzieży.

(KWP w Krakowie / KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)