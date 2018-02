Dzielnicowi uratowali przed wychłodzeniem Data publikacji 13.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W trudnym okresie zimowym, szczególnie dla osób bezdomnych, starszych, pomoc niosą także policjanci, którzy sprawdzają każdy sygnał o osobach potrzebujących pomocy. Po raz kolejny szybka reakcja dzielnicowych nie doprowadziła do tragedii.

12 lutego br. o godzinie 15.20 w Poddębicach przy ulicy Targowej, dzielnicowy z Poddębic zauważył siedzącego na chodniku przemarzniętego mężczyznę. Okazało się, że to 53-latek, który na co dzień przebywa w Ośrodku dla bezdomnych w Feliksowie. Mężczyzna znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu i nie potrafił logicznie wytłumaczyć dlaczego oddalił się z ośrodka.

Z uwagi na niską temperaturę i mozliwość dalszego wychłodzenia, policjant podjął natychmiastową decyzję o przewiezieniu 53-latka do ośrodka, gdzie pozostał pod troskliwą opieką. Kolejna szybka i zdecydowana postawa poddębickich stróżów prawa zapobiegła tragedii.

Pamiętajmy!

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!!! Policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Chodzi przede wszystkim o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy taka osobę, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

W Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach funkcjonuje całodobowa służba dyżurna, gdzie można bezpośrednio zgłaszać się do policjantów bądź przekazywać informacje telefonicznie pod numer telefonu 43 678-94-11, 997 lub 112. Pamiętajmy też o możliwości wskazania miejsc za pośrednictwem aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

***

Dzielnicowy z gminy Jaświły, w minioną niedzielę, uratował przed wychłodzeniem kobietę. Funkcjonariusz jadąc radiowozem zauważył na poboczu siedzącą osobę. Z uwagi na to, że zapadał zmierzch, a na dworze panowała ujemna temperatura mundurowy natychmiast zatrzymał się, aby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że 33–latka była pod wpływem alkoholu i nie była w stanie poruszać się o własnych siłach. Dzielnicowy natychmiast pomógł wstać kobiecie, a następnie odwiózł ją do domu i przekazał pod opiekę matki. Gdyby nie czujność i właściwa reakcja funkcjonariusza, życie 33–latki byłoby zagrożone.

Policja apeluje o reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz, w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy.

Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

O miejscach przebywania osób bezdomnych można również powiadomić Policję poprzez skorzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać ikonkę "BEZDOMNOŚĆ" i zaznaczyć to miejsce na mapie. Zostanie ono sprawdzone przez funkcjonariuszy, a w przypadku potwierdzenia, objęte oczywiście nadzorem w ramach działań "Nie bądźmy obojętni".

(KWP w Łodzi, KWP w Bydgoszczy / mg, ig)