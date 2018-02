Przy użyciu podrobionych dokumentów chciał zawrzeć umowę z firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne Data publikacji 13.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łomianek w jednym z punktów świadczących usługi telekomunikacyjne zatrzymali obywatela Republiki Wietnamu. Mężczyzna, przedstawiając podrobione dokumenty tożsamości, usiłował zawrzeć dwie umowy z operatorem. Jak ustalili policjanci, numer PESEL, którym posługiwał się zatrzymany, należał do innego obywatela Polski, a zdjęcie w paszporcie zostało wklejone. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kryminalni z komisariatu w Łomiankach udali się do jednego z punktów świadczących usługi telekomunikacyjne, gdzie miał znajdować się klient legitymujący się podrobionymi dokumentami. Dyżurnego komisariatu o tych spostrzeżeniach poinformowała pracownica punktu, w którym mężczyzna chciał podpisać dwie umowy z operatorem na świadczenia usług telekomunikacyjnych z przyjęciem telefonów komórkowych i tabletu o łącznej wartości 5 tys. złotych. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającą oraz obywatela Republiki Wietnamu. Policjanci poprosili mężczyznę o okazanie dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Ten wskazał na ten sam paszport i kartę pobytu, którymi wylegitymował się pracownik. Jak ustalili funkcjonariusze, widniejący na karcie pobytu numer PESEL, którym posługiwał się mężczyzna, należał do innego obywatela Polski, a zdjęcie w paszporcie zostało wklejone. Mężczyzna potwierdził, że dane widniejące w dokumentach to jego dane personalne.

W celu wyjaśnienia tej sprawy, policjanci zabezpieczyli dokumenty oraz zatrzymali mężczyznę. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie kolejny paszport wystawiony na inne dane personalne. Wtedy okazało się, że są to prawdziwe dane 44-latka. Natomiast znalezione przy nim prawo jazdy należało do jego kolegi. Ponadto policjanci zabezpieczyli gotowy do wypełnienia blankiet zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

W wyniku dalszych czynności łomiankowscy policjanci dotarli do lombardu, w którym zabezpieczyli pięć telefonów komórkowych oraz umowy lombardowe, na których widniało prawdziwe nazwisko zatrzymanego obywatela Republiki Wietnamu. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi łącznie trzech zarzutów. Na wniosek Policji, który poparł prokurator, sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci sprawdzają, czy mężczyzna działając w ten sam sposób, nie wprowadził w błąd, co do swojej tożsamości innych operatorów telefonii komórkowej.

ea/ego