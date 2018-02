Zaczęło się od wymiany słów skończyło na usiłowaniu zabójstwa Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Śródmiejscy policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 37-letniego mężczyzny. Na jednej z ulic w centrum Warszawy doszło do wymiany słów między mężczyznami. W trakcie awantury Adrian Cz. wyjął nóż i zadał 3 groźne ciosy pokrzywdzonemu w okolicę brzucha i klatki piersiowej. Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu a ranny w stanie krytycznym do szpitala. Na wniosek policjantów i prokuratora śródmiejski sąd zastosował 3 miesięczny areszt wobec zatrzymanego, który tłumaczy się, że nic nie pamięta. Teraz grozi mu kara 25 lat więzienia albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Kilka minut po północy na jedej z ulic Śródmieścia w drogę weszły sobie dwie grupy mężczyzn wracające z wieczornych spotkań. Między 26-latkiem a 37-latkiem z mijających się grupek doszło do krótkiej wymiany słów, która chwilę później przerodziła się w awanturę i szarpaninę. Koledzy towarzyszący mężczyznom, między którymi doszło do rękoczynów, próbowali ich rozdzielić. Jednak bezskutecznie. W pewnym momencie Adrian Cz. wyjął nóż, którym trzykrotnie ugodził 37-latka w okolicę brzucha i klatki piersiowej. Intwerwencję w tej sprawie podjęli będący w pobliżu policjanci, którzy udzielili pokrzywdzonemu pierwszej pomocy. Po kilku minutach od wezwania na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy nieprzytomnego mężczyznę w stanie ciężkim przewieźli do szpitala.

Policjanci natomiast zatrzymali podejrzanego, zabezpieczyli nóż, który przy sobie posiadał, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli monitoring i niezbędne ślady. Po zebraniu materiału dowodowego 26-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa. Tłumaczył się, że nie pamięta całego zajścia, gdyż był pijany. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt. Teraz, w zależności od wyroku, może on spędzić w więzieniu nawet 25 lat.

Policjant wykonuje czynności z podejrzanym

Policjant prowadzi podejrzanego

